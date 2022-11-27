Королевский биограф рассказал о страшной болезни, якобы мучавшей Елизавету II перед смертью

Бывший британский политик, друг принца Филиппа, а ныне писатель и телеведущий Джайлз Брандрет выпустил биографическую книгу о скончавшейся королеве Elizabeth: An Intimate Portrait («Елизавета: Интимный портрет»). В ней всплыла новая информация о непростой жизни правительницы Великобритании.
Так, например, Брандрет пишет, что в последние годы жизни королева боролась с весьма болезненной формой рака.
«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, — что объясняет ее усталость и потерю веса, а также те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни», - цитирует писателя британское издание Mirror.
«Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей».
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Автор книги полагает, что королева смогла протянуть до 96 с половиной лет благодаря препаратам, помогающим регулировать иммунную систему и предотвратить ослабление костей. Но полноценного лекарства от данного заболевания не имеется.