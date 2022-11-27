Королевский биограф рассказал о страшной болезни, якобы мучавшей Елизавету II перед смертью

Бывший британский политик, друг принца Филиппа, а ныне писатель и телеведущий Джайлз Брандрет выпустил биографическую книгу о скончавшейся королеве Elizabeth: An Intimate Portrait («Елизавета: Интимный портрет»). В ней всплыла новая информация о непростой жизни правительницы Великобритании.

Так, например, Брандрет пишет, что в последние годы жизни королева боролась с весьма болезненной формой рака.