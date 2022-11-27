Рудова показала растопырное движение вниз, вихляя крепким задом: срам, да и только!

Наталья Рудова ошарашила публику в тренажерном зале, куда она регулярно приходит заниматься. Актриса встала врастопырку и начала приседать, бесстыдно раскинув ноги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вихляя pадом она под музыку присела, весело засмеявшись. Стоит отметить, что это зрелище понравилось многим.

Люди оценили веселый нрав Рудовой, ее стройность и подкаченность мышц. Однако кое-кто из поклонников, увидев сие действо на видео в Интернете, осудили знаменитость. Ее поведение некоторые пользователи сочли слишком фривольным.