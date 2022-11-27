«Межбулочная впадина» завораживает: Севастьянова повернулась «бортом», чтобы у вас отвисла челюсть (фото)

Карлина Севастьянова заворожила своими видами сзади, повернувшись к зеркалу мягким местом и сделав эффектное селфи для соцсетей.

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Гимнастка доказала этим фото, что у нее тоже есть весьма аппетитные формы, хоть она и кажется худенькой.

Спортсменка для особого акцента примерила облегающее платье белого цвета, обнажив стройную спину. Что говорить, Каролине Севастьяновой явно есть, что показать своим почитателям!