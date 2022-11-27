«Уже не исправишь»: психолог оценила поступок матери Дани Милохина

Специалист постаралась объяснить, почему в родительнице Дани и Ильи Милохиных не проснулась материнская любовь. Любовь Бережная так и не забрала мальчиков из детского дома.
Мать блогеров и артистов приняла решение оставить наследников на попечение государства в связи с финансовыми трудностями. Вначале женщина хотела вернуть детей через полгода. Но потом мальчики жили в детдоме до переезда к приемным родителям.
«В случае с Любовью Бережной можно наглядно изучить механизм перехода временных решений в постоянные. Стыд и чувство вины переживаются человеком не вечно. Жизнь диктует свои требования и новые цели. Вот и в случае с передачей детей под государственную опеку на период трудной жизненной ситуации Любовь Бережная со временем привыкла жить без них. Вначале это оправдывалось тем, что «жизнь была трудной», потом еще чем-то, и так до тех пор, пока не узнала о своем сыне из новостных публикаций», – отметила психолог.
«Сложность таких детей, помещенных на временное содержание в том, что их нельзя усыновить. Они не имеют юридического статуса на усыновление, так как нет отказа или лишения родительских прав. Думаю, что мама Дани Милохина сейчас очень сожалеет о своем поступке, но что случилось, то уже не исправишь. И с этим тоже придется научиться жить», – добавила Любовь Розенберг в беседе со starhit.ru.