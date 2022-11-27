«Уже не исправишь»: психолог оценила поступок матери Дани Милохина

Специалист постаралась объяснить, почему в родительнице Дани и Ильи Милохиных не проснулась материнская любовь. Любовь Бережная так и не забрала мальчиков из детского дома.

Мать блогеров и артистов приняла решение оставить наследников на попечение государства в связи с финансовыми трудностями. Вначале женщина хотела вернуть детей через полгода. Но потом мальчики жили в детдоме до переезда к приемным родителям.