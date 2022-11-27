«Маленькая, умная, красивая»: миловидную тещу Николаева показала Проскурякова в ее праздник

В День матери 27 ноября жена Игоря Николаева Юлия Проскрякова показала тещу композитора, свою маму.

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Фотографию с Людмилой Проскурковой, инженером, избранница народного артиста выставила в соцсети и написала теплые слова в ее адрес.

«С Днем матери! Моя маленькая, умная, красивая, любимая, самая лучшая мамочка на свете! С каждым годом я все больше становлюсь похожа на тебя и это так здорово. Мама, я люблю тебя! Ты – моя поддержка, мое вдохновение и мой мотиватор! Будь здорова и счастлива. Мы с Ольгой гордимся, что у нас такая классная мамуля», - написала Юлия Проскурякова.

Отметим, что сестра Юлии Ольга, как и их мама, не является публичным человеком. Она живет в Екатеринбурге с мужем и ребенком и старается лишний раз не светить родство с женой Николаева.