Михалкова порадовала своей «задней оттопыркой», плюхнувшись в постель: видео для ценителей

Незабываемое впечатление на публику оставили видеокадры, которые разместила в своих соцсетях Юлия Михалкова.

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Звезда приняла участие в фотосессии, где градус позирования с ее стороны был запредельным. Эффект был усилен тем фактом, что артиста показалась на постели, плюхнувшись в нее.

Михалкова оттопыривала свои красивые части тела, задевая поклонников за живое. Подписчики Юлии завалили свою любимицу восторженными отзывами, ведь они не часто видят такую красоту.