Двухэтажный особняк с террасами: Долинский признался, что купил огромный дом в Испании

Актер Владимир Долинский поучаствовал в шоу «Секрет на миллион» на НТВ и рассказал зрителям о своей личной жизни и работе. Артист раскрыл и один из своих секретов: оказывается, несколько лет назад он купил недвижимость в Испании по совету близкого друга актера Валентина Смирнитского.
Сам Долинский не планировал обзаводиться апартаментами в солнечной Испании. Актер приехал туда в отпуск вместе с женой Натальей Волковой. Однако его супруга настолько восхитилась местной природой, что Долинский не мог отказать ей и занялся поиском подходящего варианта.
«Там была очень дешевая ипотека: 2,5%. Я ее стал активно гасить. Всего ушло около 100-130 тысяч евро. У нас была крохотные комнаты, кухня-гостиная и огромная терраса», - рассказал о первой квартире артист.
Спустя некоторое время звездная чета решила расшириться. После того, как ипотека за квартиру была погашена, они стали выбирать дом. Пара посмотрела несколько вариантов и остановилась на двухэтажном особняке с несколькими комнатами, просторной гостиной и двумя террасами.
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Долинский признался зрителям шоу, что новое жилье обошлось ему не сильно дороже предыдущей квартиры.
«Я продал квартиру и доплатил еще примерно 30 тысяч евро. Но там и площадь больше и хозяева-англичане оставили нам всю мебель. Они были такие чудесные, что мы не могли у них не купить дом», - разоткровенничался артист.
Актер рассказал, что не только у него есть недвижимость в Испании. Многие артисты тоже приобрели себе заграничные дачи. Апартаменты в солнечной стране имеют: Татьяна Догилева, Глюкоза, Лада Дэнс и Алексей Чумаков.
Звезда кино также посетовал, что уже давно не был в доме. В его отсутствие за состоянием особняка следит садовник, которому актер платит заработную плату. Пока супруги живет в России, дом сдается в аренду за 700 евро.