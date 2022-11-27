Двухэтажный особняк с террасами: Долинский признался, что купил огромный дом в Испании

Актер Владимир Долинский поучаствовал в шоу «Секрет на миллион» на НТВ и рассказал зрителям о своей личной жизни и работе. Артист раскрыл и один из своих секретов: оказывается, несколько лет назад он купил недвижимость в Испании по совету близкого друга актера Валентина Смирнитского.

Сам Долинский не планировал обзаводиться апартаментами в солнечной Испании. Актер приехал туда в отпуск вместе с женой Натальей Волковой. Однако его супруга настолько восхитилась местной природой, что Долинский не мог отказать ей и занялся поиском подходящего варианта.

«Там была очень дешевая ипотека: 2,5%. Я ее стал активно гасить. Всего ушло около 100-130 тысяч евро. У нас была крохотные комнаты, кухня-гостиная и огромная терраса», - рассказал о первой квартире артист.

Спустя некоторое время звездная чета решила расшириться. После того, как ипотека за квартиру была погашена, они стали выбирать дом. Пара посмотрела несколько вариантов и остановилась на двухэтажном особняке с несколькими комнатами, просторной гостиной и двумя террасами.

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Долинский признался зрителям шоу, что новое жилье обошлось ему не сильно дороже предыдущей квартиры.