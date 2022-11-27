Зарплата звездных детей: Гном Гномыч приносит в семью ежегодно по 12 миллионов рублей, а Стеша Маликова продает куртки по цене iPhone

Знаменитости привыкли жить на широкую ногу. И иногда в этом им помогают собственные дети. Некоторые из наследников получают суммы, которые другие никогда не видели на своем счету.
Например, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской – Саша Плющенко зарабатывает в год 12 миллионов. Гном Гномыч, как привыкли называть мальчика в семье, с ранних лет самостоятельно расплачивается за свои прихоти.
«Основную часть денег Плющенко-младший получает за участие в ледовых шоу отца. Кроме того, у него есть крупные рекламные контракты, в том числе с мировыми брендами одежды, плюс доходы от соцсетей, где у звездного наследника 1,5 млн подписчиков», – заявили в kp.ru.
А старшая дочь композитора Дмитрия Маликова – Стеша Маликова – превзошла родителя в построении бизнеса. Ранее знаменитость признавался, что видит себя только в творчестве. А его наследница успешно продает вещи далеко не по демократичным ценам. При этом бизнес Стеши процветает.
К слову, кожаная куртка в магазине Стеши стоит около 90 тысяч рублей.
Стеша Маликова в одежде собственного бренда. Фото: соцсети
Родители гордятся своими богатыми детьми. А наследники чувствуют свою независимость от кошелька звездных родителей.