Зарплата звездных детей: Гном Гномыч приносит в семью ежегодно по 12 миллионов рублей, а Стеша Маликова продает куртки по цене iPhone

Знаменитости привыкли жить на широкую ногу. И иногда в этом им помогают собственные дети. Некоторые из наследников получают суммы, которые другие никогда не видели на своем счету.

Например, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской – Саша Плющенко зарабатывает в год 12 миллионов. Гном Гномыч, как привыкли называть мальчика в семье, с ранних лет самостоятельно расплачивается за свои прихоти.