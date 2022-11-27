Илья Прусикин: «Я был богат, но потерял все»

Солист некогда успешной в России группы Little Big Илья Прусикин сообщил в интервью признанной в РФ иноагентом Ирине Шихман о своем бедственном положении. Артист заявил, что ему хватает денег только на еду.

«Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов», - заявил Прусикин.

В начале недели стало известно, что Little Big в принципе распались. Сейчас в группе остались только любовная парочка - Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Музыканты, напомним, сбежали в США в начале этого года и выпустили там антироссийский манифест. В Америке порыв души не оценили, а на родине не поняли.

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