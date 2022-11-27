Два шара в нужных ячейках: Севастьянова красиво уложила груди в кожаное изделие (горячее фото)

Каролина Севастьянова очаровала своих фолловеров кадром в кожаном платье с диким декольте. В вырезе ее наряда грудь в виде идеальных шаров была видна почти полностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Звезда явно хотела, чтобы у публики отвисли челюсти. И, стоит заметить, эффект был достигнут, ведь смотреть в глаза такой девушке просто невозможно!

Отметим, что Каролина Севастьянова с недавних пор абсолютно свободна, ее бойфренд-миллионер отошел в сторону. По какой причине - спортсменка не рассказывает, однако в свете судачат, что причиной тому стало слишком вальяжное и раскованное поведение гимнастки на шоу ТНТ «Звезды в Африке», когда она тискалась с Анатолием Цоем. а потом с невинным видом говорила, что у нее есть парень.