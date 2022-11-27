«Ребенок, которому ничего не нужно»: Оксана Самойлова рассказала, кто из ее детей самый спокойный

Бизнесвумен Оксана Самойлова проанализировала характеры своих детей. У многодетной мамочки совершенно разные по поведению наследники. Но одного знаменитость выделяет сильнее.
Речь идет о третьей дочери Оксаны и ее мужа Джигана – Майе. Самойлова призналась, что Майя – самый спокойный и тихий ребенок.
«Такой идеальный, удобный для всех ребенок, исключительная милашка и лапочка. Был, конечно, период в три года, когда проснулся демоненок. Но это прошло», – написала Оксана в личном микроблоге.
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«Это ребенок, которому ничего не нужно: ни новые игрушки, ни соперничество, только еда по-прежнему способна взбудоражить ее сердечко», – добавила Оксана.
При этом Оксана как родитель старается не менять характер детей. Она верит, что воспитание только корректирует характер человека:
«У нас случилось максимальное комбо характеров и темпераментов. Так что могу с уверенностью сказать, что воспитание — это максимум 30% влияния на личность. Наша задача как родителей — быть проводниками нового человека, не ломать и строить его как хочется нам, а принимать и поддерживать его таким, какой он есть».