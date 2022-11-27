«Ребенок, которому ничего не нужно»: Оксана Самойлова рассказала, кто из ее детей самый спокойный

Бизнесвумен Оксана Самойлова проанализировала характеры своих детей. У многодетной мамочки совершенно разные по поведению наследники. Но одного знаменитость выделяет сильнее.

Речь идет о третьей дочери Оксаны и ее мужа Джигана – Майе. Самойлова призналась, что Майя – самый спокойный и тихий ребенок.

«Такой идеальный, удобный для всех ребенок, исключительная милашка и лапочка. Был, конечно, период в три года, когда проснулся демоненок. Но это прошло», – написала Оксана в личном микроблоге.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».