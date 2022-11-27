Что происходит с Иваном Ургантом: последние новости

Популярная программа Ивана Урганта на Первом канале исчезла из эфира в начале этого года в связи со сложной мировой ситуацией. В Сети появилось много слухов о самом телеведущем - вплоть до того, что он распродал имущество в Росси и уехал в Израиль.

Но коллеги Урганта утверждают обратное. Алла Михеева, например, подтвердила Teleprogramma.pro, что Иван ходит на работу и даже готовит новые проекты.

«Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, - подчеркнула в интервью Алла. - Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире».

Однако группа «Фрукты», которая значилась музыкальным сопровождением в «Вечернем Урганте», часто стала мелькать на канале «Культура».

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