Пошантажировал руководство: почему на самом деле Гарик Харламов уходил с ТНТ

Гарик Харламов не так давно громко объявил о своем уходе из Comedy Club. На место телеведущего тут же взяли юмориста Андрея Бебуришвили. Однако через неделю Харламов снова вернулся в строй, вызвав подозрение у поклонников.

Говорят, все дело в зарплате. Харламов получает на ТНТ 7 миллионов рублей в месяц (!), а Павел Воля «всего четыре». Но этого юмористу оказалось мало. Харламов решил своим уходом пошантажировать руководство, передает Teleprogramma.pro.

Поговаривают также, что история с «уходом» затевалась как раз для того, чтобы привлечь внимание зрителей к концерту Бебуришвили.

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