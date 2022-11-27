Волочкова устроила дома танцы враскорячку: бедра - в стринги и тра-та-та!

Анастасия Волочкова устроила дома танцы в облегающем боди с трусиками-стрингами, снимая действо на камеру.

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Естественно, видео далее оказалось в личном блоге балерины, впечатляя публику. Смелость звезды, конечно, выше всех похвал.

Такой энергичный танец с интересной позицией бедер не каждый способен продемонстрировать на публике!

Отметим, что ранее Анастасия Волочкова попросила недовольных контентом подписчиков просто отписаться от нее. Знаменитость считает, что может делать все, что ее душе угодно в собственном аккаунте. При этом недовольства чаще всего высказывают завистники. Ведь Волочкова красива, стройна, богата и знаменита. К тому же вокруг нее всегда много привлекательных, молодых мужчин.