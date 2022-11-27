«Много курила и выпивала»: соседи рассказали правду о погибшей вдове Говорухина

В Новой Москве в минувшую пятницу погибла вдова известного режиссера Станислава Говорухина. По предварительным данным, в доме 74-летней Галины Говорухиной загорелась мебель, а потом огонь в считанные минуты перебросился на другие части дома.

Женщине не удалось спасти, во время трагедии она спала.

Соседи говорят, что после смерти мужа Галина злоупотребляла алкогольными напитками и много курила. А, по словам домработницы, Говорухина, могла уснуть с непотушенной сигаретой, передает программа «Ты не поверишь!».

Женщину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

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