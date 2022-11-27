«За лучшую роль заднего плана»: Хаматовой в России предложили выдать издевательскую премию

В Латвии Чулпан Хаматову признали «Лучшей актрисой» за моноспектакль Post Scriptum. В постановке артистка одна предстает на сцене, чтобы закидать камнями свою страну и соотечественников.

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Как рассказал политик Роман Худяков спектакль, который так понравился латышам, почему-то не собирает и половины зала.

Журналист Игорь Кольке в эфире авторского шоу «Культуправление» высмеял эту награду, которая явно не имеет никакого отношения к творчеству. Он рассказал, что в Краснодарском крае поставили скульптуру в виде капли воды, однако жители региона высмеяли ее из-за схожести с анальной пробкой.

Фигуру быстро убрали, однако идею ведущий принял на вооружение и предложил точно такую же фигурку подарить Хаматовой за ее «заслуги». «За лучшую роль заднего плана», - предложил номинацию Кольке.

Источник: шоу «Культуправление».