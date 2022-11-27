У Владимира Преснякова начались серьезные проблемы после коронавируса

Известный певец Владимир Пресняков недавно переболел второй раз коронавирусом. Сначала у 54-летнего артиста был бронхит, потом он перешел в воспаление легких, а уже затем начались осложнения.

«Мне нельзя быть в тепле, у меня осложнения. Я не хочу об этом говорить», - заявил Пресняков программе «Ты не поверишь!».

В связи с проблемами со здоровьем Пресняков даже пропустил день рождения младшего сына Вани и не полетел с семьей в отпуск.

Желаем здоровья любимому артисту!

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