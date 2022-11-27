Дмитрий Нагиев в кардигане-чебурашке излучил страстную сексуальность

Дмитрий Нагиев отметился на съемочной площадке криминальной комедии про бандитов. Актер предстал в вязаном коричневом кардигане, а на шее — платок в клетку. Поклонники заметили, что даже в таком комичном образе от артиста исходит бешенная сексуальность.

На площадке также заметили звезду «Ищейки» Анну Банщикову. Актриса мило держала за руку Нагиева и мило с ними переговаривалась.