В Роскачестве определили худшие сосиски

Сосиски

Сосиски. Фото: Global Look Press

В ходе исследования было проверено 17 торговых марок.

Эксперты Роскачества назвали марку мясных сосисок, которую лучше не покупать.

Лабораторные проверки показали, что сосиски «Микоян» содержат в себе крахмал и свиные шкурки. Сотрудники Роскачества добавили, опасных веществ и ГМО этот продукт не содержит.

Помимо сосисок «Микояна», эксперты не советуют брать сосиски «Мясославль» и «Сибирская продовольственная компания».

А вот сосиски «Молочные» стали лучше по качеству.

 

«Регулярные исследования показывают, что сосиски «Молочные» год от года в целом становятся более качественными и безопасными. Перестали встречаться превышения по антибиотикам и опасные бактерии. Маркировка в части состава теперь более достоверная, чем раньше. Кроме того, сосиски за 5 лет исследований стали вкуснее!», – отметили в Роскачестве.

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