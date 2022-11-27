В Роскачестве определили худшие сосиски

Эксперты Роскачества назвали марку мясных сосисок, которую лучше не покупать.

Лабораторные проверки показали, что сосиски «Микоян» содержат в себе крахмал и свиные шкурки. Сотрудники Роскачества добавили, опасных веществ и ГМО этот продукт не содержит.

Помимо сосисок «Микояна», эксперты не советуют брать сосиски «Мясославль» и «Сибирская продовольственная компания».

А вот сосиски «Молочные» стали лучше по качеству.