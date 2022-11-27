Марат Башаров почти год скрывал новую любовницу

Известный ловелас Марат Башаров попал в очередной скандал. Недавно выяснилось, что актер почти год скрывает новую возлюбленную. Девушка пришла в театр на премьеру к артисту и мило общалась с его бывшей первой женой - Елизаветой Круцко.

Даму сердца звать Ася Борисова. Она младше Башарова на 13 лет. В Москву приехала из Читы, играет эпизодические роли в сериалах.

Вторую экс-супругу Елизавету Шевыркову Башаров тоже позвал на премьеру своего спектакля. Правда, развел девушек по разным датам, побоявшись, что они встретятся, рассказали в программе «Ты не поверишь!».

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