Поздравил маму и вновь уткнулся в телефон: старший сын Подольской даже на море не отрывается от гаджетов

Певица Наталья Подольская, которая вместе со своей сестрой-близняшкой Юлианой, своими и ее детьми отдыхает в ОАЭ, в воскресенье утром поделилась с подписчиками праздничным видео. В России сегодня отмечается День матери, а потому старший сын Натальи подготовился и заранее смастерил для мамы очень красивую открытку.
В тот момент, когда Подольская гордо демонстрировала подписчикам открытку, семилетний Тема лежал на кровати, играя в игру на телефоне, а двухлетний Иван отчаянно ползал по нему, пытаясь привлечь внимание и оторвать брата от игры.
«Темка! Темка! Темка!» - кричит Ваня.
Но Артемий продолжает играть даже после того, как младшенький чуть не падает с кровати.
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Это не первый раз, когда Наталья показывает, как Артемий играет на смартфоне, хотя вокруг него все общаются и веселятся. Подписчики звезды уже начали волноваться и задавать вопросы, хотя это, конечно же, совсем не их дело.
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Люди интересуются, ограничивают ли Наталья и ее супруг, Владимир Пресняков-младший, время, в течение которого сыну доступны гаджеты, или же за этим занятием он может провести целый день.