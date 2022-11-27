Поздравил маму и вновь уткнулся в телефон: старший сын Подольской даже на море не отрывается от гаджетов

Певица Наталья Подольская, которая вместе со своей сестрой-близняшкой Юлианой, своими и ее детьми отдыхает в ОАЭ, в воскресенье утром поделилась с подписчиками праздничным видео. В России сегодня отмечается День матери, а потому старший сын Натальи подготовился и заранее смастерил для мамы очень красивую открытку.

В тот момент, когда Подольская гордо демонстрировала подписчикам открытку, семилетний Тема лежал на кровати, играя в игру на телефоне, а двухлетний Иван отчаянно ползал по нему, пытаясь привлечь внимание и оторвать брата от игры.

«Темка! Темка! Темка!» - кричит Ваня.

Но Артемий продолжает играть даже после того, как младшенький чуть не падает с кровати.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»