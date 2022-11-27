Мария Шарапова в желтом купальнике поплавала среди акул и скатов

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова в субботу, 26 ноября, опубликовала на своей странице в соцсети видео из Французской Полинезии, где она проводит время вместе со своей семьей.

На видео Мария, одетая в яркий купальник желтого цвета, плавает в море, а вокруг нее в воде движутся то небольшого размера акулы, то величественные скаты.

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