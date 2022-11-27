«Она беспомощный ребенок»: психолог объяснила, почему у Настасьи Самбурской не складываются отношения с мужчинами

Блогер и специалист по психологии Лина Дианова сделала разбор отношений 35-летней звезды сериала «Универ. Новая общага» Настасьи Самбурской. Оказалось, первым абьюзером знаменитости был отец.

В интервью Надежды Стрелец Настасья Самбурская призналась, что экс-возлюбленный злоупотреблял алкоголем и контролировал ее. Также актриса рассказала про проблемы во взаимоотношении с отцом.

Психолог сопоставила эти две истории и заключила: