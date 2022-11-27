«Мы хорошо поладили»: Егор Шип мечтает выступить в паре с Евгенией Медведевой и затмить Даню Милохина

Артист Егор Шип желает показать, что катается на коньках не хуже Дани Милохина.

Шип осудил коллегу за то, что тот бросил партнершу по «Ледниковому периоду».

«Написал так, как чувствовал. Очень жалко было Женю, которая посреди проекта осталась без партнера. Мне кажется, что, если уж вписываешься в движуху, то надо идти до конца и брать за это ответственность. По крайней мере, эта мысль очень близка мне», – заявил исполнитель.

Вот только у Медведевой уже есть новый партнер для выступлений на проекте Авербуха. Но Егор Шип не сдается и уверен, что однажды исполнит свои мечту.