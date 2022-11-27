«Иванушки International» станут героями полнометражного художественного фильма

Хорошую новость для всех поклонников группы «Иванушки International» сообщил журналистам участник группы Кирилл Андреев. Он рассказал, что в ближайшем будущем об их коллективе снимут художественный фильм.

Его коллега Кирилл Туриченко уточнил, что это будет современное полнометражное кино.

«Этот фильм будет идти в кинотеатрах, мы долго к этому шли. Я, находясь с ребятами на гастролях, слышал столько историй интересных, классных, смешных. Говорю, это надо все объединить и показать. Каждый себя найдет там, потому что когда «Иванушки» начинали, все ездили за ними по гастролям. В каждом городе была своя интересная история», - рассказал Кирилл, слова которого приводит РЕН ТВ.

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