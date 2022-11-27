«Заставляют перевести все деньги»: телефонные мошенники придумали новый способ втереться в доверие

Эксперт напомнил, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не станут обсуждать ваши кредиты по телефону. Так действуют только мошенники, которых нужно остерегаться.

Оказалось, вымогатели денег могут представиться сотрудником правоохранительных органов и даже прислать удостоверяющий личность документ. Из-за этой детали доверчивые люди отдают мошенникам все до капли.