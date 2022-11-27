«Будет распределен между всеми»: дачникам напомнили о штрафе за неубранный снег

Россиянам рассказали о штрафе за неубранные дороги на дачах.

Не расчищенные от снега дороги могут создать проблемы экстренным службам. К слову, если машина скорой помощи не сможет проехать на вызов, виноваты будут дачники.

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