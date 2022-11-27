«Будет распределен между всеми»: дачникам напомнили о штрафе за неубранный снег

Россиянам рассказали о штрафе за неубранные дороги на дачах.
Не расчищенные от снега дороги могут создать проблемы экстренным службам. К слову, если машина скорой помощи не сможет проехать на вызов, виноваты будут дачники.
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«Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах имеют общее имущество на этой территории. Соответственно они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, иначе им может грозить штраф», – отметили в ria.ru.
«В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов», – добавила эксперт.
Председатель СНТ будет лично отвечать за нарушение, если вопрос не выносился на общее собрание.