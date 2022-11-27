Алена Водонаева бесстыдно покрутила голым задом перед зеркалом (видео)

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева шокировала своих подписчиков откровенным видео. На нем звезда запечатлела собственные ягодицы, отражающиеся в зеркале.

Из одежды на ней в тот момент были капроновые чулки, высокие сапоги, военный китель, не прикрывающий зад, и военная фуражка.

Как пояснила Алена, китайский военный китель и фуражку она заказала для вечеринки. Но вот с размером кителя немного не рассчитала. Она наивно полагала, что если выберет большой размер, то китель будет смотреться на ней как короткое платье и благодаря чулкам у нее получится очень сексуальный образ. Но оказалось, что китель велик лишь в ширину, а также по длине рукавов.

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