«Я даже не подготовилась»: Слава пришла на свадьбу старшей дочери в джинсах

Исполнительница Слава поделилась впечатлениями от свадьбы старшей наследницы Александры и ее мужа Андрея.

Напомним, недавно 23-летняя Александра Морозова стала женой. Церемония прошла в ЗАГСе Барвихи.

Невеста была в традиционно белом платье с пышным подолом и объемными рукавами. Жених Саши отдал предпочтение классическому черному костюму. А вот родительница Морозовой не знала, что роспись молодых пройдет в торжественной обстановке. Поэтому Слава появилась в ЗАГСе в клетчатой рубашке и джинсах.

«Я просто в шоке. Я думала, что будет просто роспись, поэтому я даже не подготовилась. Она была такая красивая, Андрюша такой красивый», – призналась Слава.

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