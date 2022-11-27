«Я даже не подготовилась»: Слава пришла на свадьбу старшей дочери в джинсах

Исполнительница Слава поделилась впечатлениями от свадьбы старшей наследницы Александры и ее мужа Андрея.
Напомним, недавно 23-летняя Александра Морозова стала женой. Церемония прошла в ЗАГСе Барвихи.
Невеста была в традиционно белом платье с пышным подолом и объемными рукавами. Жених Саши отдал предпочтение классическому черному костюму. А вот родительница Морозовой не знала, что роспись молодых пройдет в торжественной обстановке. Поэтому Слава появилась в ЗАГСе в клетчатой рубашке и джинсах.
«Я просто в шоке. Я думала, что будет просто роспись, поэтому я даже не подготовилась. Она была такая красивая, Андрюша такой красивый», – призналась Слава.
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«Ой, ребята и девчата, наревелись мы вчера. Такое счастье! Какие вы молодцы. Пусть у вас все будет, как у самых верных, преданных и хороших людей», – добавила Слава в социальных сетях.
Слава с дочкой Сашей на свадьбе. Фото: соцсети
Напомним, Слава родила дочь Сашу в 19 лет в браке с Константином Морозовым.