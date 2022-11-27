Двумя пальцами взялась за рукав: королеву-консорта Камиллу заподозрили в расизме (видео)

Заявления Меган Маркл и ее мужа принца Гарри о расизме в британской королевской семье, похоже, подтверждаются странным поведением королевы-консорта Камиллы, которое она неосознанно показала в одном из детских садов Лондона.

Камилла Паркер-Боулз приехала туда, чтобы передать детям плюшевых мишек Паддингтонов, принесенных поклонниками покойной королевы Елизаветы II в дни последнего прощания с ней.

В теленовостях показали, как супруга короля Карла III двумя пальчиками берет маленькую темнокожую девочку за рукав, не прикасаясь при этом к ее руке. Многие зрители тут же посчитали это проявлением расизма. Им кажется, что Камилле было противно трогать ребенка, если он не белый.

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