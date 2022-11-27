Хотел купить полоний: 12-летний сын Алены Водонаевой продолжает всех удивлять

Модель и телеведущая Алена Водонаева в субботу, 26 ноября, поделилась с подписчиками новым видео с участием своего сына. 12-летний Богдан Малакеев уже известен ее поклонникам как очень умный, начитанный мальчик, имеющий собственное мнение по самым разным вопросам.
На этот раз Богдан продемонстрировал свои знания в области химии. Он сказал, что знает полоний, потому что несколько лет назад хотел его купить. Алена сказала, что это боевое отравляющее вещество, но сын возразил.
«Это химический элемент. Боевое отравляющее вещество - это «Новичок», - просвятил он родительницу.
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Одна из подписчиц призналась, что восхищается воспитанием Богдана и попросила у бывшей звезды «Дома-2» совета по поводу книг, которые помогут вырастить такого же умного ребенка.
«Здесь дело не в книгах о воспитании, я не читала их. Я делаю акцент на ценности семьи. Дружба, доверие. Мало свободного времени. много труда и учебы. Моя философия: никто никому ничего не должен. Но семья и наш маленький клан - на первом месте. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», - ответила Алена.
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