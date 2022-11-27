Мини-юбка и кофточка на голую грудь: Джигана возмутило, в каком виде Самойлова отправилась в ресторан

Блогер и бизнес-леди Оксана Самойлова вечером в субботу, 26 ноября, отправилась в ресторан со своими друзьями. Выглядела она на все сто: в высоких черных сапогах, мини-юбке и короткой кофточке на голую грудь, застегнутой на две пуговицы. Этот шикарный наряд звезда спрятала под длинной желтой шубой.

Когда перед выходом Самойлова отправила свежее селфи, снятое при помощи зеркала, своему мужу Денису, тот возмутился. В шутку, конечно же.

«Че за бред! Зачем так красиво оделась! Оденься как бомж хотя бы», - написал Джиган.

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