Неудачно поставила ногу и засветила промежность: Анастасию Костенко критикуют за неудачную фотосессию

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, 26 ноября решила удивить своих подписчиков парой красивых фотографий с недавнего фотосета. На них она позирует фотографу в черном слитном купальнике без бретелек, с высоким вырезом бедра.
Вопреки ожиданиям девушки, большинству фанатов эта «красота» не понравилась. И хейтеры в данном случае разделились на две основные группы.
Первые посчитали, что Анастасия в принципе не должна публиковать столь откровенные фото. Она, как никак, состоит в законном браке и воспитывает троих детей. А потому должна поддерживать образ благопристойной барышни, столь явно контрастирующей с бывшей женой Тарасова - Ольгой Бузовой.
«Тьфу, а ещё Бузову все хейтят, та хоть не замужем и детей не имеет! Вот тебе и тихоня Настюшка», - возмутилась подписчица.
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Анастасия Костенко опубликовала не слишком удачный снимок. Фото: соцсети
Вторые решили придраться именно к композиции первого из двух снимков. Дело в том, что на нем супруга футболиста неудачно поставила ногу и в результате всем открылась часть зоны бикини.
«На первом фото ниже пояса непонятные части тела. Неудачное фото, верх - очень красиво, низ - безобразный», - гласит один из комментариев.
В этом провале, как заявляют люди, нужно винить фотографа: не сумев задать модели правильную позу, он не должен был включать неудачные снимки в готовый пакет.