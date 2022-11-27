Неудачно поставила ногу и засветила промежность: Анастасию Костенко критикуют за неудачную фотосессию

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, 26 ноября решила удивить своих подписчиков парой красивых фотографий с недавнего фотосета. На них она позирует фотографу в черном слитном купальнике без бретелек, с высоким вырезом бедра.

Вопреки ожиданиям девушки, большинству фанатов эта «красота» не понравилась. И хейтеры в данном случае разделились на две основные группы.

Первые посчитали, что Анастасия в принципе не должна публиковать столь откровенные фото. Она, как никак, состоит в законном браке и воспитывает троих детей. А потому должна поддерживать образ благопристойной барышни, столь явно контрастирующей с бывшей женой Тарасова - Ольгой Бузовой.

«Тьфу, а ещё Бузову все хейтят, та хоть не замужем и детей не имеет! Вот тебе и тихоня Настюшка», - возмутилась подписчица.

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