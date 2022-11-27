Ксения Собчак в платье с откровенным декольте пришла на спектакль Богомолова

Вернувшаяся в Россию журналистка и блогер Ксения Собчак вышла в свет. На своей странице в соцсети она сообщила, что побывала на спектакле своего супруга Константина Богомолова.
«Вчера второй раз ходила на спектакль своего мужа в МХТ Чехова «Оптимистическая трагедия». Как же приятно и круто гордиться тем, кого любишь. Если вы еще не были - отчаянно рекомендую», - написала Ксения.
Для похода в театр Собчак выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и бантом. Дополняли образ серьги в форме равносторонних крестов с зелеными камнями в центре.
Подписчики в большинстве своем явлению Ксении Анатольевны были не слишком рады.
«Ты же пешком через колючки в Литву по полям шла», - напомнил один из пользователей соцсети.
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Собчак побывала на спектакле Богомолова. Фото: соцсети
26 октября Собчак покинула Россию и через белорусско-литовскую границу «утекла» в Европу. В тот же день в ее доме проходили обыски по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Вскоре стало известно, что сама Ксения не является подозреваемой по этому делу. 17 ноября она извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников, которые, как уверяет звезда, занимались противозаконными делами без ее ведома.
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