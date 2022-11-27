Ксения Собчак в платье с откровенным декольте пришла на спектакль Богомолова

Вернувшаяся в Россию журналистка и блогер Ксения Собчак вышла в свет. На своей странице в соцсети она сообщила, что побывала на спектакле своего супруга Константина Богомолова.

«Вчера второй раз ходила на спектакль своего мужа в МХТ Чехова «Оптимистическая трагедия». Как же приятно и круто гордиться тем, кого любишь. Если вы еще не были - отчаянно рекомендую», - написала Ксения.

Для похода в театр Собчак выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и бантом. Дополняли образ серьги в форме равносторонних крестов с зелеными камнями в центре.

Подписчики в большинстве своем явлению Ксении Анатольевны были не слишком рады.

«Ты же пешком через колючки в Литву по полям шла», - напомнил один из пользователей соцсети.

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