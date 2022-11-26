Молния разошлась, где надо: Каролина Севастьянова в мини-платье без белья засветила сокровенное в уборной

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. Художественная гимнастка завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Но в последнее время она много путешествует, а также уже два раза участвовала в шоу «Звезды в Африке». Спортсменка не перестает восхищать поклонников своей фигурой и пластичностью.
Недавно Каролина снова приехала в Монако, который стал для нее вторым домом. Она то и дело позирует в бикини на пляже, а также чемпионка любит облачаться в наряды, которые подчеркивают ее изящные формы, а доме щеголяет в шортиках.
на этот раз Севастьянова сделал селфи в уборной. Она предстала в силуэтном черном платье с изюминкой. Высокий разрез на молнии позволил ей засветить соблазнительное бедро.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит гимнастка. Мужчины были сражены ее красотой. «Ох, какой вид», «Платье создано для вас», «Разрез прям притягивает взгляд», «Какая вы куколка», «Аппетитная», «А белья нет? Ауф», «Такая девушка, что и в мечтах не встретишь», «Фигурка — космос», — стали писать пользователи Сети.