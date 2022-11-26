Молния разошлась, где надо: Каролина Севастьянова в мини-платье без белья засветила сокровенное в уборной

Недавно Каролина снова приехала в Монако, который стал для нее вторым домом. Она то и дело позирует в бикини на пляже, а также чемпионка любит облачаться в наряды, которые подчеркивают ее изящные формы, а доме щеголяет в шортиках.

на этот раз Севастьянова сделал селфи в уборной. Она предстала в силуэтном черном платье с изюминкой. Высокий разрез на молнии позволил ей засветить соблазнительное бедро.

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