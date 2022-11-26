«Ох, близняшки рвутся наружу»: Вера Брежнева в мерцающем топе-бра засветила свои прелести на сцене

Вера Брежнева является одной из самых известных исполнительниц в России. Еще недавно она активно выступала в Москве и других городах, но в этом году артистка пропала из поля зрения фанатов. Она уехала в Италию, где у нее есть дом. Блондинка лишь недавно снова стала готовиться к выступлениям. Она даст гастроли в Европе.
На этот раз Вера оказалась в Берлине, но отметила, что ближайшие ее выступления пройдут в Риге. А пока певица поделилась кадрами с одного из недавних концертов. Она предстала в брюках с поясом и мерцающем топе-бра. Артистка блеснула не только плоским животом, но и пышным бюстом, который стремился покинуть декольте. Блондинка пела и плясала.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Вера. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Просто восторг», «В 40 лет, как девочка», «Шикарные формы», «Умеет выглядеть шикарно», «Ох, близняшки рвутся наружу», «Фигурка всем на зависть», «Декольте ослепило», — стали писать подписчики.