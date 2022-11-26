«Ох, близняшки рвутся наружу»: Вера Брежнева в мерцающем топе-бра засветила свои прелести на сцене

На этот раз Вера оказалась в Берлине, но отметила, что ближайшие ее выступления пройдут в Риге. А пока певица поделилась кадрами с одного из недавних концертов. Она предстала в брюках с поясом и мерцающем топе-бра. Артистка блеснула не только плоским животом, но и пышным бюстом, который стремился покинуть декольте. Блондинка пела и плясала.

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