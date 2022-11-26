«Откуда такое богатство?»: Бузова в кружевном бюстгальтере обнажила свои «спелые» полушария в кадре

На этот раз Ольга вернулась в Москве. Она сообщила, что снова участвует в театральной постановке. В соцсети телеведущая выложила видео, на котором предстала в нижнем белье. Она не скрыла округлый бюст в кружевном бюстгальтере с тесемками. Бузова выставила свои прелести напоказ. Она призналась, что волнуется перед начало спектакля.

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