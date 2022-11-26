Требует 200 тысяч рублей за минуту: на каких условиях Макаревич* выступает в России

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Певец сбежал из страны, однако не захотел отказываться от денег.

Не секрет, что новогодние праздники — самое прибыльное время у артистов. В преддверии корпоративов даже сбежавшие за границу музыканты стали намекать, что они не против выступить в России. 

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Например, улетевший в Израиль Андрей Макаревич* готов появиться на концертах в странах бывшего СНГ. Правда, за минуту своего выступления фронтмен «Машины времени» запросил 200 тысяч рублей.

Таким образом, 45-минутное шоу с участием артиста будет стоить около девяти миллионов рублей. Сумма является не окончательной и зависит от даты мероприятия.

Помимо оплаты выступления организаторы обязаны обеспечить четырем музыкантам группы перелет бизнес-классом, а команде из 15 человек — проживание в пятизвездочном отеле. 

Особой пометки в райдере коллектива удостоилась песня «Перекресток». Ее Макаревич не готов исполнять ни за какой гонорар.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

По материалам Телеграм-канала SHOT.

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