Требует 200 тысяч рублей за минуту: на каких условиях Макаревич* выступает в России

Не секрет, что новогодние праздники — самое прибыльное время у артистов. В преддверии корпоративов даже сбежавшие за границу музыканты стали намекать, что они не против выступить в России.
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Например, улетевший в Израиль Андрей Макаревич* готов появиться на концертах в странах бывшего СНГ. Правда, за минуту своего выступления фронтмен «Машины времени» запросил 200 тысяч рублей.
Таким образом, 45-минутное шоу с участием артиста будет стоить около девяти миллионов рублей. Сумма является не окончательной и зависит от даты мероприятия.
Помимо оплаты выступления организаторы обязаны обеспечить четырем музыкантам группы перелет бизнес-классом, а команде из 15 человек — проживание в пятизвездочном отеле.
Особой пометки в райдере коллектива удостоилась песня «Перекресток». Ее Макаревич не готов исполнять ни за какой гонорар.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
По материалам Телеграм-канала SHOT.