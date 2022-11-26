Требует 200 тысяч рублей за минуту: на каких условиях Макаревич* выступает в России

Не секрет, что новогодние праздники — самое прибыльное время у артистов. В преддверии корпоративов даже сбежавшие за границу музыканты стали намекать, что они не против выступить в России.

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Например, улетевший в Израиль Андрей Макаревич* готов появиться на концертах в странах бывшего СНГ. Правда, за минуту своего выступления фронтмен «Машины времени» запросил 200 тысяч рублей.

Таким образом, 45-минутное шоу с участием артиста будет стоить около девяти миллионов рублей. Сумма является не окончательной и зависит от даты мероприятия.