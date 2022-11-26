«Сейчас пол проломит»: Волочкову подняли на смех за танец в кислотных лосинах

Публика отреагировала на ролик неоднозначно.

«Видно, что очень тяжело дается. Пора на пенсию»; «Женщина-бомба! Сейчас пол проломит. Всем бы так скакать под 50 лет»; «Все должно быть вовремя. Вы были примой, но уже нет той легкости, это очень заметно», — высказались они.