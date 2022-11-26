«Сейчас пол проломит»: Волочкову подняли на смех за танец в кислотных лосинах

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина показала видео с тренировки.

Анастасия Волочкова активно готовится к очередному концерту, который пройдет в Москве 11 декабря. На своей странице в соцсети артистка показала видео, которое сняла на репетиции.

Экс-прима Большого театра исполнила фрагмента партии, надев кислотные лосины и удобное сиреневое боди.

«Фрагмент репетиции выходного дня. Моя Кармен. Эту вариацию я исполняю и в моем спектакле "Балерина в зазеркалье Цирка"», — написала Анастасия.

Публика отреагировала на ролик неоднозначно.

«Видно, что очень тяжело дается. Пора на пенсию»; «Женщина-бомба! Сейчас пол проломит. Всем бы так скакать под 50 лет»; «Все должно быть вовремя. Вы были примой, но уже нет той легкости, это очень заметно», — высказались они.

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