«Кидает лохов! Говорю вам, как обманутая лошица»: Новикова из «Блестящих» пристыдила бывшего мужа

Ксения Новикова из группы «Блестящие» долгое время воюют с бывшим мужем Алексеем Сорокиным, с которым развелась в 2018 году. Предметом споров стал подмосковный особняк, который певица построила на свои деньги, но сделала это в браке.

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Накануне подруги звезды заметили ее экс-избранника в одном из столичных клубов и сняли на видео. Ксения поделилась им в соцсети, дополнив язвительной подписью.