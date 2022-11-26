«Кидает лохов! Говорю вам, как обманутая лошица»: Новикова из «Блестящих» пристыдила бывшего мужа

Ксения Новикова из группы «Блестящие» долгое время воюют с бывшим мужем Алексеем Сорокиным, с которым развелась в 2018 году. Предметом споров стал подмосковный особняк, который певица построила на свои деньги, но сделала это в браке.
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Накануне подруги звезды заметили ее экс-избранника в одном из столичных клубов и сняли на видео. Ксения поделилась им в соцсети, дополнив язвительной подписью.
«А вот и лысый "бедняга" Алексей, который пытается отнять у меня и детей наш дом. Вполне себе здоров и не бедствует. Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы для своих махинаций, поди», — высказалась Новикова.
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«Будьте внимательны! На охоту вышел лысый разводила. Обитает в дорогих заведениях Москвы, заводит нужные знакомства, кидает лохов! Говорю вам, как обманутая лошица, которая теперь может остаться бездомной», — написала Новикова.