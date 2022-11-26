Решила перещеголять Варвину: 39-летняя Бородина в кожаной мини-юбке едва прикрыла сокровенное

На этот раз Бородина решила нарядиться для вечеринки. Она облачилась в клетчатую рубашку с топом и кожаную мини-юбку. Телеведущая сделала акцент на ножки, дополнив образ трендовыми сапогами на толстой подошве. Она едва прикрыла сокровенное. Ксения с собой взяла миниатюрную сумку Chanel. Звезда встретилась с подругой Натальей Варвиной.

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