Решила перещеголять Варвину: 39-летняя Бородина в кожаной мини-юбке едва прикрыла сокровенное

Ксения Бородина уже больше 18 лет работает на телевидении. Слава к ней пришла благодаря шоу «Дом-2». Теперь она живет в роскошном особняке и растит двоих детей. В прошлом году телеведущая развелась с мужем Курбаном Омаровым. Она стала чаще веселиться с подругами. Поклонники заметили, что и ее наряды стали более смелыми.
На этот раз Бородина решила нарядиться для вечеринки. Она облачилась в клетчатую рубашку с топом и кожаную мини-юбку. Телеведущая сделала акцент на ножки, дополнив образ трендовыми сапогами на толстой подошве. Она едва прикрыла сокровенное. Ксения с собой взяла миниатюрную сумку Chanel. Звезда встретилась с подругой Натальей Варвиной.
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На мероприятии именинница блеснула в мерцающем наряде. Бородина призналась, что подружка ее перещеголяла.
«Она говорит: не наряжайтесь, девчонки! Не надо, это лишнее. Говорит, наденьте рубашки, джинсики. Просто она должна быть одна звезда на сегодняшнем празднике», – сказала телеведущая.
Поклонники отметили, что в 39 лет Ксения одевается очень пикантно. Многие уверены, что она привлекает внимание мужчин.