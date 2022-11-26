«Ниночка его все-таки бросит»: Виторгану и Нинидзе предрекли скорый разрыв

Недавно в Сети появились слухи о расставании Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Поводом стало появление актрисы на одном из светских мероприятий в гордом одиночестве.
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Сама звезда не стала комментировать личную жизнь, а вот ее возлюбленный поспешил высказаться. Виторган подчеркнул, что в их паре царит идиллия. Также артист опроверг свой переезд в Израиль, слухи о котором ходили последние месяцы.
Лена Миро отметила, что Максим зря так бурно отреагировал на сплетни и разразился гневной отповедью.
«Обругав всех, Масик не успокоился. Раскритиковал еще и тех, кто ходит на вечеринки. На вечеринке, вроде как, была и Ниночка. В общем, этого Виторгана не поймешь. Бубнит что-то, ругается. Наверное, Ниночка его все-таки скоро бросит», — высказалась Миро.
По материалам сайта lena-miro.ru.