«Ниночка его все-таки бросит»: Виторгану и Нинидзе предрекли скорый разрыв

Недавно в Сети появились слухи о расставании Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Поводом стало появление актрисы на одном из светских мероприятий в гордом одиночестве.

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Сама звезда не стала комментировать личную жизнь, а вот ее возлюбленный поспешил высказаться. Виторган подчеркнул, что в их паре царит идиллия. Также артист опроверг свой переезд в Израиль, слухи о котором ходили последние месяцы.