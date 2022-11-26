«Яблочко моченое»: мама Наташи Королевой сверкнула дряблостью под юбкой

76-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай любит эпатировать публику своими яркими образами. Например, сейчас пенсионерка является обладательницей малиновой шевелюры.
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Необычный цвет волос родительница певицы частенько дополняет броским макияжем и провокационными нарядами. В одном из роликов Людмила Ивановна покрасовалась в черном пеньюаре и пестром пиджаке. Порывай игриво присела, приподняв юбку и сверкнув голыми бедрами.
Людмила Порывай. Фото: соцсети
Увы, многие пользователи раскритиковали образ знаменитости.
«Эх, вы же уже не просто ягодка, а сморщенная ягодка, не забывайте»; «Какая ягодка? Яблочко моченое в бочке»; «Постыдились бы так наряжаться в своем возрасте»; «Срамота. Хоть бы целлюлит прикрыла», — высказались они.