«Яблочко моченое»: мама Наташи Королевой сверкнула дряблостью под юбкой

Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: Global Look Press

Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: Global Look Press

76-летняя Людмила Порывай столкнулась с критикой.

76-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай любит эпатировать публику своими яркими образами. Например, сейчас пенсионерка является обладательницей малиновой шевелюры.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Необычный цвет волос родительница певицы частенько дополняет броским макияжем и провокационными нарядами. В одном из роликов Людмила Ивановна покрасовалась в черном пеньюаре и пестром пиджаке. Порывай игриво присела, приподняв юбку и сверкнув голыми бедрами. 

Людмила Порывай. Фото: соцсети

Увы, многие пользователи раскритиковали образ знаменитости.

«Эх, вы же уже не просто ягодка, а сморщенная ягодка, не забывайте»; «Какая ягодка? Яблочко моченое в бочке»; «Постыдились бы так наряжаться в своем возрасте»; «Срамота. Хоть бы целлюлит прикрыла», — высказались они.

Читайте также