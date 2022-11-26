«Яблочко моченое»: мама Наташи Королевой сверкнула дряблостью под юбкой

Увы, многие пользователи раскритиковали образ знаменитости.

«Эх, вы же уже не просто ягодка, а сморщенная ягодка, не забывайте»; «Какая ягодка? Яблочко моченое в бочке»; «Постыдились бы так наряжаться в своем возрасте»; «Срамота. Хоть бы целлюлит прикрыла», — высказались они.