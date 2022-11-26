«Животика словно нет»: 40-летняя Подольская в бикини-бандо с эффектом стройнсти блеснула фигурой на пляже

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет. Не так давно она снова стала участницей шоу «Ледниковый период». Певица также стала снимать свою передачи «Ваша Наташа». Она растит двоих сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым, поэтому решила публично обсуждать методы воспитания.
На днях Подольская с детьми улетела отдыхать на море. А вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица успевает отдыхать и следить за сыновьями Артемием и Иваном. На этот раз она понежилась на пляже. Артистка покрасовалась в лифе-бандо и трусиках с высокой посадкой, которые скрывают живот. Она обнажила изящные бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены фигурой 40-летней звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Киприда из моря выходящая», «Шикарный вид», «Купальник в цвете шоколада — сладкий вид», «Ну очень стройная», «Животика словно нет», «Вам идет все это», «Отличная форма», — стали писать пользователи Сети.