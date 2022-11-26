«Животика словно нет»: 40-летняя Подольская в бикини-бандо с эффектом стройности блеснула фигурой на пляже

На днях Подольская с детьми улетела отдыхать на море. А вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица успевает отдыхать и следить за сыновьями Артемием и Иваном. На этот раз она понежилась на пляже. Артистка покрасовалась в лифе-бандо и трусиках с высокой посадкой, которые скрывают живот. Она обнажила изящные бедра.

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