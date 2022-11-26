«Гонимое и презираемое существо»: Лободе отвесили звонкую оплеуху

На днях стало известно, что власти Литвы решили внести Светлану Лободу в список персон нон грата «после консультаций с украинскими коллегами». Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИДа Паулина Левицките.

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Экс-депутат Роман Худяков прокомментировал новость на своей странице в соцсети. Политик не стал жалеть экс-солистку «ВИА Гры».