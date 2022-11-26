Грядет миграция человечества: астролог дала неутешительный прогноз на будущее

Знаменитые астрологи и нумерологи собрались в студии программы «Малахов» телеканала «Россия 1», чтобы обсудить свои предсказания на будущее планеты. В числе прочих мнением поделилась Вера Хубелашвили, чьи прогнозы пользуются большой популярностью у политиков и бизнесменов.

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Астролог предположила, что в ближайшие 20 лет человечество ждет огромная миграция. Это будет связано с природными явлениями и глобальным изменением климата.

Вера отметила, что климат уже начал меняться. Это могут заметить даже простые граждане, которые следят за прогнозом погоды с постоянно обновляющимися температурными рекордами.