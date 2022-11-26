«Настоящая гимназистка»: Кети Топурия засняла свою подросшую дочку от бизнесмена в престижной школе

В последнее время Кети часто гастролирует. Однако она старается всегда уделять время наследникам. Певица в этом году отправила дочку в первый класс. Она радуется ее успехам. 25 ноября артистка поделилась кадрами со школьного мероприятия. Ученикам в Ломоносовской школе вручили наград и личное портфолио. Оливия в школьной форме и с двумя хвостиками-пузырями отметилась на сцене.

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