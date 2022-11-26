«Настоящая гимназистка»: Кети Топурия засняла свою подросшую дочку от бизнесмена в престижной школе

Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Больше 15 лет она трудится солисткой в группе «А’Студио». Артистка не скрывала, что мечтала о большой семье. В первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом у нее родилась дочка Оливия. А почти два года назад она вышла замуж за Льва Деньгова, которому родила сына Адама.
В последнее время Кети часто гастролирует. Однако она старается всегда уделять время наследникам. Певица в этом году отправила дочку в первый класс. Она радуется ее успехам. 25 ноября артистка поделилась кадрами со школьного мероприятия. Ученикам в Ломоносовской школе вручили наград и личное портфолио. Оливия в школьной форме и с двумя хвостиками-пузырями отметилась на сцене.
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«Настоящая гимназистка», – похвасталась звезда.
Поклонники поразились тому, как Оливия похожа на отца. Многие также заметили, что она на публике ведет себя скромно, хотя дома девочка настоящая непоседа. «Как быстро растут дети», «Ну копия папы», «Прелестный ребенок», «Она такая милаха», «Всегда дочке классные прически делаете», — стали писать подписчики.
Оливия Гейхман. Фото: соцсети звезды