«Получила на голову ушат помоев»: Худяков остро подколол Ани Лорак

Ани Лорак долго отмалчивалась на тему сложной ситуации в мире. В итоге артистка заявила, что хочет многое сказать, но не будет этого делать, поскольку не желать «никем быть использованной».
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Украинские поклонники жестко раскритиковали позицию певицы, засыпав ее оскорбительными сообщениями в соцсетях. Экс-депутат Роман Худяков не стал жалеть звезду, прервавшую свою гастрольную деятельность в России.
«Получила на голову ушат помоев. Вас уже использовали и выбросили. Может, сначала нужно было разобраться в ситуации, а потом орать и хлопать дверью?» — высказался политик в соцсети.