Невестка Орбакайте в белой мини-юбке и без лифчика блеснула изящными формами: челюсть может отвиснуть

Однако Алена часто видится с подругами и посещает вечеринки. Жена Никиты строит карьеру модели, поэтому нарядам уделяет особое внимание, а также занимается спортом. На этот раз она покрасовалась в обновках на камеру. Краснова оголила живот, позируя в укороченной футболке без лифчика и белой мини-юбке плиссе. В образе школьницы она не скрыла свои изящные бедра.

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