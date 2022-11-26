Невестка Орбакайте в белой мини-юбке и без лифчика блеснула изящными формами: челюсть может отвиснуть

Никита Пресняков родился в звездной семье. На его свадьбе пять лет назад гуляла и Алла Пугачева, и Кристина Орбакайте. Они приняли его избранницу Алену Краснову. Примадонна даже подарила внуку квартиру в Москве. Примечательно, что Никита выступает на сцене и играет в театре. Но недавно он уехал из страны без жены, чем многих удивил.
Однако Алена часто видится с подругами и посещает вечеринки. Жена Никиты строит карьеру модели, поэтому нарядам уделяет особое внимание, а также занимается спортом. На этот раз она покрасовалась в обновках на камеру. Краснова оголила живот, позируя в укороченной футболке без лифчика и белой мини-юбке плиссе. В образе школьницы она не скрыла свои изящные бедра.
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На этот раз поклонники изумились. Многие восхитились тем, как выглядит Алена. «Ого, какие длинные ноги», «Просто красотка», «Очень смело», «Юбка не коротковата», «Зарисовка, когда муж в командировке», «У вас кукольные формы», «Сразила так сразила», «Талия с ладошку», — стали писать подписчики.